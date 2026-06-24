Konyasporlu 2 isim Batman'da

Konyaspor’un iki eski futbolcusu 1. Lig’in yolunu tuttu. Yeşil-beyazlı ekiple yollarını ayıran Pedrinho ve Metehan Mert, 1. Lig ekibi Batman Petrolspor’a transfer oldu. Trendyol 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor, son olarak Konyaspor forması giyen Pedrinho'yu kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulüp, transferi resmi olarak da duyurdu. 2024-2025 sezonu başında Bulgaristan ekibi CSKA 1948'ten Konyaspor'a transfer olan Pedrinho, özellikle ilk haftalardaki performansı ile göz doldurmuştu. Daha sonraki süreçte performansı beklentilerin altında kalan Pedrinho ile geçen sezonun ortasında yollar ayrılmıştı.

Batman Petrolspor, Konyaspor’dan ikinci transferinde Metehan Mert ile sözleşme imzaladı. Metehan, geçen sezonu Sarıyer'de kiralık olarak geçirmişti. 27 yaşındaki stoper, 2022-2023 sezonunun devre arasında 5 milyon TL bonservisle Gençlerbirliği'nden transfer edilmişti. Metehan, Konyaspor forması ile 8 resmi maça çıktı. Metehan Mert, 1 yıl daha sözleşmesi olduğu Konyaspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti ve Güneydoğu ekibine transfer oldu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni mücadele, yeni bir hikaye. Kulübümüz, Metehan Mert ile anlaşmaya varmıştır. Metehan’a Petrolspor ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Hoş geldin Metehan” ifadelerine yer verdi.