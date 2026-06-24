  • Haberler
  • Spor
  • Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar'dan Seydişehir'e ziyaret

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar'dan Seydişehir'e ziyaret

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı'yı makamında ziyaret etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar'dan Seydişehir'e ziyaret
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Yurt Hizmetleri Müdürü İsa Araba, Seydişehir KYK Yurt Müdür Vekili Kübra Gencel ve İl Müdürlüğü mühendislik ekibi, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı’yı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Seydişehir’de gençlik ve spor alanında yapılması planlanan yatırımlar ile yurt hizmetlerine ilişkin konular ele alındı.

Heyet ile Kaymakam Kıyıcı arasında, ilçede yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi düşünülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve beraberindeki heyet, Seydişehir’de devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu. 

Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması! Ansızın iletişim kesilmiştir
Bu Habere de Bak
Kocaman’dan Fenerbahçe açıklaması! Ansızın iletişim kesilmiştir
vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

MEGA'da öğrencilere hayat kurtaran eğitim
MEGA’da öğrencilere hayat kurtaran eğitim
Konya'da eşsiz manzaralar sunan nilüfer bahçesine ziyaretçi akımı
Konya'da eşsiz manzaralar sunan nilüfer bahçesine ziyaretçi akımı
Konya'da mobilya alacaklar dikkat! Bu oyuna gelmeyin
Konya'da mobilya alacaklar dikkat! Bu oyuna gelmeyin
İŞKUR ve Çelikkayalar AVM'den güç birliği
İŞKUR ve Çelikkayalar AVM’den güç birliği
Jevtovic'ten Konyaspor'a sitemli veda
Jevtovic’ten Konyaspor’a sitemli veda
Konya'da su için büyük seferberlik başladı
Konya’da su için büyük seferberlik başladı