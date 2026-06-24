Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar'dan Seydişehir'e ziyaret

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Yurt Hizmetleri Müdürü İsa Araba, Seydişehir KYK Yurt Müdür Vekili Kübra Gencel ve İl Müdürlüğü mühendislik ekibi, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı’yı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Seydişehir’de gençlik ve spor alanında yapılması planlanan yatırımlar ile yurt hizmetlerine ilişkin konular ele alındı.

Heyet ile Kaymakam Kıyıcı arasında, ilçede yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi düşünülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve beraberindeki heyet, Seydişehir’de devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.