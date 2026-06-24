MEGA’da öğrencilere hayat kurtaran eğitim

Eğitimlere katılan ilkokul 4. Sınıf öğrencileri, önce konferans salonlarında teorik bilgiler aldı, ardından uygulama alanlarında akülü araçlar kullanarak trafik kurallarını deneyimleme fırsatı buldu. Trafik ışıkları, kavşaklar, yaya geçitleri ve yönlendirme levhalarının bulunduğu özel eğitim parkurunda gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde çocuklar, günlük yaşamda karşılaşacakları trafik kurallarını eğlenerek öğrendi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin de aktif olarak görev aldığı eğitimlerde öğrencilere yalnızca kurallar anlatılmadı; trafik bilincinin bir yaşam kültürü olduğu da aktarıldı. Böylece öğrenciler, güvenli trafik davranışlarını küçük yaşlardan itibaren içselleştirme fırsatı yakaladı.

TRAFİK BİLİNCİYLE DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK

Meram Gelişim Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerle çocukların trafik kurallarını sadece öğrenmeleri değil, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri amaçlanıyor. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde trafik kazalarının önlenmesinde bilinçli bireylerin önemine dikkat çekilirken, öğrencilerin aileleri üzerinde de olumlu farkındalık oluşturması hedefleniyor. Meram Belediyesi tarafından çocukların erken yaşlarda trafik bilinci kazanmaları amacıyla hayata geçirilen eğitimler, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Berlika Trafik Eğitim Parkı’nda düzenlenen programlarda öğrenciler; yaya güvenliği, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemerinin önemi, okul servislerinde uyulması gereken kurallar konusunda da kapsamlı bilgiler edindi.

BAŞKAN KAVUŞ: “TRAFİK EĞİTİMİ, HAYAT KURTARAN BİR EĞİTİMDİR”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eğitim döneminin tamamlanması dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, çocuklara kazandırılan trafik bilincinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. MEGA'nın yalnızca bir eğitim projesi olmadığını, aynı zamanda çocukları hayata hazırlayan güçlü bir gelişim modeli olduğunu belirten Başkan Kavuş, şu görüşlere yer verdi; “Çocuklarımızın akademik başarıları kadar hayatın içindeki davranışları, sorumlulukları ve bilinç düzeyleri de bizim için son derece kıymetlidir. Trafik eğitimi de bunların başında geliyor. Çünkü trafik kuralları sadece yollarda değil, hayatın her alanında düzeni, saygıyı ve sorumluluğu temsil eder. Bugün burada öğrendikleri bir kural, yarın bir hayatın kurtulmasına vesile olabilir. Bu nedenle trafik eğitimlerini sıradan bir faaliyet değil, geleceğimize yapılan önemli bir yatırım olarak görüyoruz.”

BAŞKAN KAVUŞ; “TRAFİK ŞUBE BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM EMNİYET TEŞKİLATIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Kavuş, eğitimlerin başarıyla yürütülmesine katkı sunan kurumlara da teşekkür ederek, “Bu önemli çalışmada bizlerle iş birliği yapan Konya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze ve eğitimlerde görev alan tüm trafik polislerimize gönülden teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın güvenli geleceği için ortaya koydukları özverili katkılar son derece değerlidir. Bir çocuğun trafik bilinci kazanması, aslında toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biridir.” ifadelerini kullandı.