Konya ile Afganistan arasında ticaret köprüsü

Konya Ticaret Odası tarafından düzenlenen Konya–Afganistan İkili İş Görüşmeleri (B2B) Organizasyonu, iki ülke iş dünyası temsilcilerini Konya’da buluşturdu. Organizasyon kapsamında Afganistan’ın Belh Ticaret ve Yatırım Odası Başkanı Muhammed İbrahim Gazanfer ve beraberindeki ticaret heyeti, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk’ü ziyaret etti. Programda iş birliği protokolü imzalanırken, organizasyonun ikinci gününde Konyalı firmalar ile Afganistanlı firmalar arasında B2B görüşmeleri yapıldı.

KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİBİZ

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkilerin köklü bir tarihi geçmişe, güçlü bir gönül bağına ve kardeşlik hukukuna dayandığını belirterek, “Belh, Mevlânâ’nın dünyaya gözlerini açtığı kadim bir ilim, kültür ve medeniyet şehridir. Konya ise onun fikirlerinin, irfanının ve insanlığa bıraktığı büyük mirasın dünyaya yayıldığı şehir olmuştur. Bu nedenle Belh ile Konya arasındaki bağ bizim için son derece kıymetlidir.

Bugün gerçekleştirdiğimiz bu buluşmayı sadece ekonomik bir toplantı olarak değil, aynı zamanda ortak tarihimizin ve kardeşliğimizin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak görüyoruz”ifadelerini kullandı. Öztürk, Konya’nın üretim gücü, girişimci yapısı, sanayi altyapısı, lojistik imkânları ve fuarcılık kapasitesiyle Türkiye’nin önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Başkan Öztürk, Afganistan’ın ve özellikle Belh Vilayeti’nin de önemli iş birliği fırsatları sunduğunu belirterek, “Afganistan’ın ve özellikle Belh Vilayeti’nin sahip olduğu stratejik konum; tarım, gıda sanayi, tekstil, madencilik, lojistik ve bölgesel ticaret alanlarında önemli fırsatlar barındırmaktadır. Belh’in Orta Asya’ya açılan kapı konumunda olması, Konya iş dünyası açısından da yeni pazarlara erişim ve ortak yatırım imkânları bakımından değerlidir. Konya Ticaret Odası olarak bu ziyaretin yalnızca iyi niyet temennileriyle sınırlı kalmasını değil; somut iş bağlantılarına, ortak projelere, karşılıklı ticaret heyetlerine, fuar katılımlarına ve sürdürülebilir iş birliklerine dönüşmesini arzu ediyoruz”şeklinde konuştu.

KARDEŞLİK BAĞI VURGUSU

Belh Ticaret ve Yatırım Odası Başkanı Muhammed İbrahim Gazanfer ise Konya’da bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Konya Ticaret Odası’nın ev sahipliği için teşekkür etti. Gazanfer, Belh ile Konya arasındaki tarihi ve kültürel bağın iki şehir arasındaki ekonomik ilişkilere de güçlü bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Afganistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin ekonomik alanda daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini dile getiren Gazanfer, Belh Ticaret ve Yatırım Odası olarak iki ülke iş insanları arasında köprü görevi üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti. Gazanfer ayrıca Konyalı iş insanlarını Belh’i ziyaret ederek bölgedeki yatırım ve ticaret imkânlarını yerinde görmeye davet etti.

B2B görüşmeleri sonucunda Konyalı firmalar ile Afganistanlı firmalar arasında ticari iş birliği anlaşmaları imzalandı. Gerçekleştirilen organizasyon, Konya ile Afganistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke özel sektör temsilcileri arasında kalıcı iş bağlantılarının kurulması açısından önemli bir adım oldu.