Konya Büyükşehir, yarı final biletini aldı
Sarı-siyahlılar, Fenerbahçe Koleji'ni 91-63 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve play-off'ta adını yarı finale yazdırdı
Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında evinde Fenerbahçe Koleji ile karşılaştı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maça ilgi düşük kaldı. Konya Büyükşehir, henüz ilk çeyrekte çift haneli farkı yakaladı ve maçı erken kopardı. Sarı-siyahlılar, mücadeleden 91-63 galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı. Sarı-siyahlı temsilcimiz, maçın ilk devresini de 48-26 önde kapattı.
Konya Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Kahramanmaraş İstiklalspor’u eleyen Gaziantep Basketbol oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor’da; New Williams 17 sayı, 3 ribaunt, 7 asist, Tolga Kaan Birer 17 sayı, 4 ribaunt, Chris Coffey 12 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, 2 blok, Oğulcan Baykan 12 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Alp Karahan da 10 sayı, 4 ribaunt, 5 asistle oynadı.