Konya'da insanlık ölmemiş dedirten olay!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrik akımına kapılıp çırpınan leyleği gören vatandaş, leyleğin yardımına koştu.

İHA
İhlas Haber Ajansı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrik direği üzerinde yuvası bulunan bir leylek elektrik akımına kapılarak düştü. 

Leyleğin yardım çırpınışlarını gören  Emrah Erbay, aracıyla leyleğin yardımına koştu.

Aracıyla geçtiği sırada çırpınan leyleği gören Emrah Erbay yaralı hayvana ilk olarak su verip kendine gelmesini sağladıktan sonra aracına alarak yardıma koştu.

Leyleği tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar'a götüren Emrah Erbay, o anları şöyle aktardı:

 "Sabah saatlerinde buradan geçerken leyleğin elektrik akımına kapıldığını gördüm. Onu aldım, buradaki muhtarımızla birlikte su verdik. Hayvan biraz kendine gelmeye başladı. Sonra aracıma alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar'a götürdüm. Orada tedavisi yapıldıktan sonra tekrar buraya geri döndüğümde leyleği burada gördüğüm için mutlu oldum. Uzun zamandır buraya çocuğumla birlikte geliyorum. Yuvayı görüyordum, leyleği de görüyordum. Çocuklar onlara da yemek falan veriyor, besleniyorlar. Leyleği burada gördüğüm için mutlu oldum" dedi.

Yaralı leyleği hızlıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine ulaştıran Erbay burada yapılan ilk müdahale ve tedavinin ardından kuşu yeniden doğal yaşamına uğurladı.

