Türk Yıldızları'ndan Konya semalarında büyüleyen gösteri
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları, Konya semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Haberin Özeti
- • Türk Yıldızları, Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 798. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, hava koşulları nedeniyle ertelenen gösteriyi Mevlana Meydanı üzerinde gerçekleştirdi.
- • Yaklaşık yarım saat süren gösteride ay yıldızlı jetler, duman atarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketleriyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
- • Mevlana Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın büyüleyici akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydederken unutulmaz bir görsel şölene tanık oldu.
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 798'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında planlanan ve hava koşulları nedeniyle daha önce ertelenen gösteri uçuşu, Mevlana Meydanı üzerinde yapıldı.
Meydanı dolduran vatandaşlar, gösteriyi ilgiyle izledi, uçakların manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Ay yıldızlı jetlerin yaklaşık yarım saat süren gösterisini izleyenler, heyecan dolu anlar yaşadı.
Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması, izleyenleri hayran bıraktı.