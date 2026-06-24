Selçuklu'da sağlıklı yaşam için önemli adım!

Selçuklu Belediyesi, toplum sağlığını önceleyen sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Selçuklu Belediyesi hizmet binası fuaye alanında kurulan Sigara Bırakma Polikliniği ekibi, hem belediye personeline hem de vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sundu.

Etkinlik boyunca uzman sağlık personelleri tarafından sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri anlatılırken, sigarayı bırakmak isteyen bireylere bağımlılıkla mücadele sürecinde izlenebilecek yöntemler hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, sigara bırakma polikliniklerinin sunduğu destek hizmetleri konusunda da bilgilendirildi.

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada gerçekleştirilen karbonmonoksit nefes testi ve solunum fonksiyon testiyle, başvuranların sigara kullanım düzeyi ile akciğer sağlıkları değerlendirildi. Bu ölçümlerle hem bağımlılık tedavisinin planlanması hem de sigarayı bıraktıktan sonraki iyileşmenin takip edilmesi sağlanıyor.

Başkan Pekyatırmacı: “Sağlıklı toplum için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Selçuklu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak, toplum sağlığını destekleyecek projeleri hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. Sigara kullanımı, bireylerin sağlığını olumsuz etkilediği gibi toplum sağlığı açısından da önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu noktada Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde belediyemiz hizmet binasında böyle anlamlı bir çalışmaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hem personelimizin hem vatandaşlarımızın sigarayı bırakma konusunda bilinçlenmesine katkı sağlayan bu tür faaliyetleri desteklemeye ve sağlıklı bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz.”