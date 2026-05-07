Konya Valisi Akın uyardı: Telafisi mümkün değil!

Vali Akın, "Bir Kural Bir Ömür" sloganıyla kutlanan haftada trafik güvenliğinin kurallar, karşılıklı saygı ve sorumluluk bilinciyle sağlandığını belirtti.

Vali Akın Konya'da düzenlenen trafik kurallarına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla 02-08 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen “Karayolu Trafik Haftası Kutlama Programı”na katıldı.

“Bir Kural Bir Ömür” sloganıyla kutlanan Trafik Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kültürpark Amfi Tiyatro’da düzenlenen programda konuşan Akın, trafik güvenliğinin yalnızca kurallara uymaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda karşılıklı saygı ve sorumluluk bilincinin bir gereği olduğunu ifade etti.

Telafisi Mümkün Değil

Trafikte gösterilen en küçük ihmalin dahi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Vali Akın, “Hayatın her alanında olduğu gibi, direksiyon başındaki veyahut yaya geçidindeki her birey biriciktir. Zira her bir can; bir aileye, bir geleceğe ve toplumun ortak vicdanına tekabül eden, korunması gereken kutsal bir emanettir. Trafikte gösterilen her dikkat, insana verilen değerin de en somut tezahürüdür.” İfadelerini kullandı.

Konya’da trafik güvenliğinin sağlanması adına yürütülen çalışmaların; belediyeler, emniyet, jandarma ve Millî Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumların iş birliğiyle sürdürüldüğünü kaydeden Vali Akın, belediyelerin altyapı ve ulaşım alanında modern çözümler ürettiğini, güvenlik birimlerinin sahadaki etkin çalışmalarıyla trafik güvenliğini sağladığını, eğitim kurumlarının ise trafik bilincini yeni nesillere bir yaşam kültürü olarak kazandırdığını ifade etti.

Yaşam Koridoru Anlayışı

Denetimlerin yalnızca bir kontrol mekanizması değil, aynı zamanda vatandaşların can güvenliğini koruyan bir “yaşam koridoru” anlayışıyla sürdürüldüğünü belirten Vali Akın, temel hedeflerinin; trafik kurallarını yaşam biçimi hâline getirmiş, birbirine saygılı bireylerden oluşan örnek bir şehir kültürü oluşturmak olduğunu söyledi.

Vali Akın konuşmasında ayrıca, tüm kurumlarla birlikte yolların güvenli ve yolculukların huzurlu olması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, “ Siz kıymetli hemşehrilerimden de trafikte sabır ve saygıyı, insani birer görev olarak kabul etmelerini özellikle istirham ediyorum. Allah, tüm sürücülerimizi ve yayalarımızı kazalardan muhafaza eylesin inşallah.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda emeği geçen tüm kurumlara ve çalışanlara teşekkür eden Vali Akın “Trafik Haftası’nın ilimiz ve ülkemiz için daha güvenli bir trafik kültürünün gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Her birinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Ödüller Takdim Edildi

Program sonunda trafik güvenliğinin sağlanmasında başarı gösteren kamu personeline başarı belgeleri veren Valimiz İbrahim Akın, kamu yararı gözeterek görev yapan ve ticari araç kullanan şoförlere de ödüllerini takdim etti.

Vali Akın ve beraberindeki heyet daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerince hazırlanan stantları ziyaret ederek araç ve ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Program, Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı gösterisiyle sona erdi. Gösteride emniyet kemeri kullanımının hayati önemine dikkat çekildi.