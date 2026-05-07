Konya'da Trafik Haftası etkinlikleriyle farkındalık artırıldı

Eğitimlerde, iş makineleri ve hizmet araçlarının trafikte güvenli seyri ile kaza risklerini azaltma önlemleri anlatıldı.

Etkinliklerde, İlçe Emniyet Amirliği trafik ekiplerince ilçede Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) bünyesinde görev yapan personele yönelik trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimlerde, saha çalışmalarında kullanılan iş makineleri ve hizmet araçlarının trafikteki güvenli seyri konuları ele alındı. Seminerde, trafik kurallarının yanı sıra geçiş üstünlüğü, çalışma alanlarında çevre güvenliği ve kaza risklerini en aza indirecek önlemler hakkında teknik bilgiler anlatıldı.

Eğitim çalışmalarının yanı sıra hafta dolayısıyla farkındalığı artırmak amacıyla ilçe genelindeki stratejik noktalara ve ana güzergahlara trafik kurallarını hatırlatan bilgilendirici pankartlar asıldı. Kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülürken çalışanların ve vatandaşların can güvenliğinin en üst seviyede tutulmasının hedeflendiği belirtildi. Trafik haftası süresince bilinçlendirme faaliyetlerinin ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.