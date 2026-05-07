Konya Kültür Park'ta dikkat çeken etkinlikler

Konya'da, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Programda çocuklar akülü arabaları sürdü, trafik ekiplerinin denetimlerde kullandığı ekipmanlar sergilendi, güvenli bir trafik düzeni oluşturulana kadar çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Karayolu Trafik Haftası'nın açılış programı Kültür Park'ta gerçekleştirildi. Programa, Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Uzbaş, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, protokol mensupları ve öğrenciler katıldı. Etkinlik alanında trafik polisleri ve trafik jandarmaları öğrencilere emniyet kemeri takmanının önemini anlattı. Çocuklar oluşturulan pistte akülü arabalarla trafik kurallarını tanıdı. Hazırlanan stantlarda trafik ekiplerinin denetimlerde kullandığı ekipmanlar sergilendi. Trafik işaretleri de alanda sergilendi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, şunlara değindi:

“Konya Emniyet Müdürlüğü olarak Anadolu'nun kalbinde bulunan de aylık ortalama 3 milyonun üzerinde araç hareketliliğinin yaşandığı şehrimizde vatandaşlarımızın sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını sağlamak en temel önceliğimizdir. Bu amaçla yürütülen kararlı çalışmalar neticesinde somut bir veriyi sizlerle paylaşmak isterim. Şehrimizde 2025 yılının ilk 4 ayında maalesef 50 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Yürütülen denetimler ve vatandaşlarımızın artan duyarlılığı sayesinde 2026 yılının aynı döneminde can kayıplarımızın yüzde 64 oranında azaltarak 18'e düştüğünü görüyoruz. Bu düşüş kuşkusuz sevindiricidir. Ancak altını çizerek ifade ediyorum ki bizim için 1 rakamı bile çok büyüktür. Bu doğrultuda tek bir ocağın bile sönmediği, tek bir evladımızın boynunun bükülmediği, güvenli bir trafik düzenini oluşturana dek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

“Güvenli trafik bilinçli bireylerle mümkündür”

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mustafa Uzbaş da,şu ifadeleri kullandı:

"Hiç şüphesiz trafik güvenliği insan hayatını, toplum düzenini ve şehir yaşamanın huzurunu doğrudan ilgilendiren hayati bir meseledir. Bu nedenle trafikte gösterilen her dikkat ve uyulan her kural insan hayatına verilen değerli en somut göstergesidir. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz buluşma inşallah toplumumuzda trafik bilincinin güçlenmesine önemli bir katkı sunacaktır. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin erken yaşlardan itibaren doğru trafik alışkanlıkları kazanması geleceğimiz adına büyük önem taşıyor. Çünkü güvenli trafik bilinçli bireylerle mümkündür"

Konya Valisi İbrahim Akın ise, şunları konuştu: