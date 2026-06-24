Düğün sektörü durgun, Mavera yoğun

Bu sezon Düğün Merkezi şubesinde gerçekleştirilen kapsamlı yenilikler, çiftlerin ilgisini çeken önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Bu anlamda Mavera yönetimi, düğün organizasyonlarında çiftlerin ihtiyaç duyabileceği birçok detayı yeniden tasarlayarak salonlarını modern bir konsepte kavuşturdu.

Organizasyonlarda yüksek maliyetlerle hayata geçirilen dev LED ekranlar, yere gömülü cam pistler, kişiye özel değiştirilebilen masa renkleri ve şık dekoratif masa süslemeleri, misafirlere farklı bir düğün deneyimi sunuyor.

Kır düğünü konseptinde Mavera’nın bölgedeki güçlü konumu dikkat çekerken toplam 13 bin metrekare alan üzerine kurulu tesisin 8 bin metrekarelik bölümünün doğal çim alanlardan oluşması, geniş ve ferah bir kır bahçesi atmosferi sağlıyor.

Bu yönüyle işletme, kır düğünü tercih eden çiftler için önemli bir alternatif olmaya devam ediyor.

Mavera’nın fark oluşturduğu alanlardan biri de mutfağı. Konya düğün pilavında kullanılan birçok ürün işletme tarafından özel olarak üretilirken, kendi çiftliklerinde yetiştirilen düve etleri odun ateşinde pişirilerek geleneksel lezzet misafirlere sunuluyor.

Kalite ve lezzete verilen önem, düğün sahiplerinden olumlu geri dönüşler alınmasını sağlıyor.

Sektördeki genel durgunluğa rağmen Mavera Düğün Salonları’nın yakaladığı yoğunluk, yapılan yatırımların, hizmet kalitesinin ve misafir memnuniyetine verilen önemin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.