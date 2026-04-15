Beyşehir dünya çapında tanıtılıyor

Beyşehir Belediyesi Diyabaz ve Mermer Ocağı İşletmesi, Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda yer alarak yoğun ilgi gördü.

Dünyanın en önemli doğal taş buluşmalarından biri olan Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. Beyşehir Belediyesi Diyabaz ve Mermer Ocağı İktisadi İşletmesi fuardaki yerini aldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Beyşehir Belediyesi Diyabaz ve Mermer Ocağı İktisadi İşletmesi olarak biz de Fuar İzmir’de A Blok 400 numaralı standımızda yerimizi aldık.Belediye Başkanımız Sayın Adil Bayındır, Beyşehir’imizin mermerini ve diyabazını uluslararası platformda tanıtmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, belediye bünyesinde açılan ilk doğal taş ocağı olma ünvanını taşıyan işletmemizle yerel kalkınmaya katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etti.”denildi.

Başkan Bayındır, fuarda bölgeyi temsil eden firmalara da değinerek şu ifadelere yer verdi: “Bu önemli organizasyonda bölgemizden katılım sağlayan kıymetli firmalarımızla birlikte sektörün gücünü ortaya koyuyoruz. Tüm firmalarımıza hayırlı ve bereketli fuarlar diliyorum.”