Konya afetlere hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından AFAD Akreditasyon Desteği kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Arama-Kurtarma Kapasite Güçlendirme Programı düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kahramanmaraş depremi, Manavgat yangını ve Karadeniz bölgesinin çeşitli bölgelerindeki seller gibi Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı doğal afetlerden ve yaşanan savaşlardan örnekler vererek her an hazırlıklı olunması gerektiğine vurgu yaptı.

“Konya Türkiye'de Takdir Edilen Bir Şehir Oldu

Konya’nın özellikle Hatay'da yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye tarafından takdir edilen bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bu sadece Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ya da kamu kurumlarının bir başarısı değildi. Özellikle sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, Konyalı hayırsever insanlarımız adeta Hatay denince seferber oldular ve Hatay'da büyük bir başarı hikayesini hep birlikte yazdık. Şimdi kim depremle ilgili bir örnek vermek isterse mutlaka Konya'dan, Konya İtfaiyesinden, Konya'nın sivil toplum kuruluşlarından mutlaka bahsediyor. Bu aslında bizim için büyük bir kıvanç ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk” diye konuştu.

Türkiye'de Öncü Başarıya İmza Attık

TİKA ile birlikte sadece Türkiye’de değil, farklı ülkelerdeki itfaiyecilerin de yetişmesi için eğitimler verdiklerini anımsatan Başkan Altay, “Bununla birlikte Türkiye'de ilk kez hafif, orta ve ağır seviyede arama-kurtarma akreditasyonu alan şehir olarak bununla ilgili önemli bir başarı elde ettik. Bugün gelinen noktada da sivil toplum kuruluşlarımıza inşallah bir yardım programını başlatmış olacağız. Aslında şunu gönülden ifade etmek isterim; takdir edilmesi gereken sizin yaptıklarınız. Çünkü bizler kamu görevlisi olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Görevimiz gereği bunu yapıyoruz. Ama sivil toplum kuruluşlarımız bunu tamamen bir sivil insiyatif olarak, bir gönüllülük olarak yapıyor. Hakikaten çok zor, meşakkatli, zahmetli ve aynı zamanda çok iyi eğitim almayı gerektiren, sürekli eğitimi tekrar etmeyi gerektiren büyük bir sorumluluk. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm vakıflarımıza, derneklerimize, başkanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güçlü Arama Kurtarma Altyapısına Kavuştuk

Konya Valisi İbrahim Akın ise, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin bir milat olduğunu, her şeyi yeniden gözden geçirme ve yeni bir yol haritası çizmenin elzem olduğunun ortaya çıktığını ifade ederek, “Konya bu konuda Hatay’da örnek bir birliktelik sergiledi. Her zaman olduğu gibi bu konuda da örnek oldu. Büyükşehir Belediyemizde sivil toplum kuruluşlarımızda arama kurtarma konusunda örnek bir birliktelik ortaya koydu. AFAD'ımızın koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarımız kamu kurum ve kuruluşlarımız bu konuda ‘Biz de varız. Biz de sorumlu kalmak istiyoruz.’ dediler ve bu akreditasyon eğitimlerine katıldılar. Ve hamdolsun bugün geldiğimiz noktada Konya olarak Allah yokluklarını hiçbir zaman göstermesin ama ihtiyaç da göstermesin diye temenni ediyoruz. Güçlü bir arama kurtarma kuvvetine ve altyapısına kavuştuğumuzu da memnuniyetle söyleyebiliriz” dedi.

Programa; Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali İhsan Körpeş, gönüllü STK temsilcileri, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Park Bahçeler, Gençlik ve Spor Hizmetleri dairlerinden personeller ile AFAD görevlileri de katıldı.

Program kapsamında AFAD Başkanlığı tarafından mentör ataması yapılan ve akreditasyon sürecine dahil olan Konya’dan 7 sivil toplum kuruluşu ile iş birliği protokolü imzalanacak.

