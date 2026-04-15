Selçuk Üniversitesi'nin gözü şampiyonlukta

Grup maçları Kilis’te oynandı

Selçuk Üniversitesi Kadın Futsal Takımı, Türkiye Üniversiteler Futsal Grup müsabakalarında gösterdiği üstün performansla adını Türkiye finallerine yazdırdı. Namağlup grup şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Selçuk Üniversitesi, Türkiye Üniversiteler Futsal Final Müsabakaları’nda mücadele edecek. Kilis’te düzenlenen grup karşılaşmalarında beş üniversite arasında öne çıkan Selçuk Üniversitesi, sahadaki etkili oyunu ve disiplinli performansıyla turnuvaya damga vurdu.

Rakip fileleri 33 kez havalandırdı, 1 gol yedi

Doç. Dr. Selçuk Buğdaycı ve Öğr. Gör. Dr. Özlem Zengin yönetiminde mücadele eden takım, oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak zirvede yer aldı. Turnuva boyunca rakiplerine büyük üstünlük kuran Selçuk Üniversitesi Kadın Futsal Takımı, attığı 33 gole karşılık kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Selçuk Üniversitesi; İnönü Üniversitesini 10-1, Kilis 7 Aralık Üniversitesini 8-0, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini 12-0 mağlup ederken Kayseri Üniversitesine karşı ise 3-0 hükmen galip sayıldı.

Başarılı performansıyla grup şampiyonu olan Selçuk Üniversitesi, 1-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek Türkiye Üniversiteler Futsal Final müsabakalarında mücadele edecek. Üniversite, finallerde de aynı kararlılık ve mücadele ruhunu sahaya yansıtarak Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor.