CHP'li Bektaş'tan tarım arazileri açıklaması

Barış Bektaş TBMM’deki konuşmasında Konya’nın arazilerine maden ruhsatı verilmesini büyük bir yanlış olduğuna dikkat çekerek, “Selçuklu ilçemizde toplam 9 bin 440 hektarlık yani 13.500 futbol sahası kadar araziye ihaleyle maden ruhsatı verildi. İhaleyi kazanan şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden biri de AKP’li eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’dır. Konya’daki bu büyük maden rantının teslim edildiği şirket, şehir hastaneleri başta olmak üzere kamu ihalelerinde adını sık sık duyduğumuz yandaş holdinglerden birine ait.

Aynı şirket, geçtiğimiz aylarda Sarayönü ilçemizde de bir maden ruhsatı aldı. Konyalı hemşerilerim adına, iktidara sesleniyorum: Konya’yı parsel parsel satmaktan vazgeçin. Konya’nın bereketli topraklarını maden rantına kurban etmekten vazgeçin. Yandaş şirketlere değil tarıma can verin”dedi.