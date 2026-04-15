Mekpan Panel'e, Çayırova Otomotiv'den anlamlı ziyaret

Mekpan Panel, gerçekleştirdiği kapasite yatırımıyla Türkiye'de tek çatı altında en yüksek kapasiteli panel üreticisi olduğunu açıkladı.

Gerçekleşen ziyarette, Mekpan Panel ’in üretim faaliyetleri, teknolojik yatırımları ve sektördeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Özellikle sandviç panel üretiminde kalite, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik konularında yürütülen çalışmaların altı çizildi.

Konya’daki firmalar, üretim gücünü sürekli geliştiriyor

Ziyaret sırasında Çayırova Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Büyükgıcık sanayi kuruluşlarının bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek, “Konya’da üretim gücünü sürekli geliştiren ve katma değer oluşturan firmalar, hem istihdam hem de ekonomik büyüme açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamda Mekpan Panel ’in ortaya koyduğu vizyonu, üretim kapasitesini ve sağladığı istihdamı değerli buluyorum” ifadelerini kullandı.

Mekpan Panel, Sektörde fark oluşturmaya devam ediyor

Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Mekpan Panel olarak kalite odaklı üretim anlayışımız ve yenilikçi yaklaşımımızla sektörde fark oluşturmaya devam ediyoruz. Hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz. Sektörde yaptığımız kapasite yatırımıyla Türkiye’de tek çatı altında en yüksek kapasiteli panel üreticisi olmaktan onur duyuyoruz” dedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve iyi niyet temennileri ile sona erdi. Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, Çayırova Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Büyükgıcık’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Haber Merkezi