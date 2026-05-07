  • Öldürülüp yakılan Kübra'nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu

Burdur'da silahla katledilip önce toprağa gömülen, ardından yakılan Kübra Yapıcı'nın cesedinin bir bölümünün Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulundu.

İHA
Haberin Özeti

  • Antalya'da 30 Nisan'dan beri kayıp olan Kübra Yapıcı'nın, silahla öldürülüp yakılan cesedinin bir bölümü Korkuteli Barajı'nda bulundu.
  • Yapılan incelemelerde, Yapıcı'nın önce silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, ardından çıkarılıp yakıldığı tespit edildi.
  • Cinayeti itiraf eden İlyas Umut D.'nin cesedin bir kısmını baraja attığı ortaya çıkarken, şüpheli Ataberk S. de gözaltına alındı.

Antalya’da yaşayan ve 30 Nisan’dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı için ekipler tarafından yapılan çalışmalarda cansız bedeni dün gece yakılmış halde bulunmuştu. 

Antalya'da 30 Nisan'dan bu yana kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın Burdur'da silahla vurulup yakılmış halde bulunması Türkiye'yi yasa boğdu.

İncelemede Yapıcı’nın silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, ardından gömüldüğü yerden çıkarılıp cesedinin yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla şüpheli Ataberk S. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. 

Gözaltına alınan cinayet şüphelilerinden İlyas Umut D.'nin cesedin bir bölümünü Korkuteli Barajı'na attığını itiraf etmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturmada İlyas Umut D.'nin cesedin bir kısmının Korkuteli Barajı’na atıldığını itiraf etmesi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Akşam saatlerine kadar süren aramadan sonuç çıkmazken, çalışmalar sabah da devam etti. 

Jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinden sabaha kadar baraj göletinde yapılan detaylı çalışmalar sonucunda talihsiz kadının cesedine ait parçalara ulaşıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen Yapıcı'nın cesedinin parçalarının daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Konya'daki bu cam kubbe altındaki Selçuklu mirası büyük ilgi görüyor
