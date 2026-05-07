  • Engelli kızına istismar iddiasıyla şikayete giden anne öldü

Artvin'in Şavşat ilçesinde kızının uğradığı istismar iddiasını şikayet etmek için gittiği karakolda hayatını kaybeden Nalan Kaya için Kemal Paşa Camii'nde tören düzenlendi.

DHADemirören Haber Ajansı
Haberin Özeti

  • Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın aort damarının yırtıldığı belirlendi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Zihinsel engelli Y.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli T.K. ise sorgusunun ardından tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Zihinsel engelli Y.S., annesi Nalan Kaya’ya cinsel istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine Kaya, polis merkezine gidip şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından eşkali belirlenen şüpheli T.K., yakalanıp gözaltına alındı.

Engelli kızına istismar iddiasıyla şikayete giden anne defnedildi

İfade işlemleri sırasında tansiyonu yükselen Nalan Kaya, aniden fenalaştı. Kaya, polis merkezine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve aort damarının yırtıldığı belirlenen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi Kaya’nın ölümü, ilçede üzüntüye neden oldu.

Öte yandan şüpheli T.K. ise tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

