Karatay'dan çölyak hastalarına ve ailelerine destek

Kaymakam Cengiz Ayhan, çölyakın yönetilebilir bir yaşam biçimi olduğunu belirterek okul kantinleri ve sosyal yaşamda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Karatay Belediyesi, 2019’dan bu yana Halk Ekmek Fabrikası’nda glutensiz ekmek, simit ve pasta gibi ürünler üreterek birçok ile uygun fiyatlı erişim sağlıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla çölyak hastalı ve aileleriyle buluştu. Programda, çölyak hastalarının yaşadığı sorunlara dikkat çekilirken toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi vurgulandı.

Etkinlikte, çölyak hastalığıyla yaşayan bireylerin günlük hayatta karşılaştığı zorluklar ele alınırken, Karatay Belediyesi’nin sunduğu desteklerin önemli bir ihtiyacı karşıladığı ifade edildi. Programa Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çölyak hastaları ve aileleri katıldı.

Karatay Belediyesi Her Zaman Yanınızda

Çölyak hastalarının yanında olmaya gayret ettiklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaşanan zorlukları yakından bildiklerini vurguladı. Başkan Kılca, 2019 yılında başlatılan glutensiz gıda üretimi kapsamında Karatay Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde glutensiz ekmek, simit, pasta ve kurabiye gibi ürünlerin üretildiğini ve vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Üretilen glutensiz ürünlerin yalnızca Konya ile sınırlı kalmadığını ifade eden Kılca, Türkiye’nin birçok iline ulaştırılarak binlerce çölyak hastasının yaşamının kolaylaştırıldığını dile getirdi. Antalya, Sivas ve Çorum başta olmak üzere çeşitli illerdeki çölyak dernekleriyle iş birliği yaptıklarını söyleyen Kılca, uygun fiyatlı glutensiz ürünlere erişimin desteklendiğini söyledi.

Hasan Kılca, çölyak hastaları ve ailelerinin gösterdiği sabra dikkat çekerek sürece katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti. Kılca, Valilik, kaymakamlık ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, her türlü ihtiyaçta belediyeye ulaşılabileceğini ifade etti.

Farkındalık Artırılmalı

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ise Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek aileler ve çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Çölyakın bir hastalıktan ziyade doğru beslenme ile yönetilebilen bir yaşam biçimi olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Ayhan, farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü ifade eden Cengiz Ayhan, özellikle okul kantinlerinde uygun gıda erişimi ve sosyal yaşamda hassasiyetin artırılması gerektiğini söyledi. Kaymakam Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve ekibine teşekkür ederek hayata geçirilen hizmetlerin önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini ifade etti.