Konya'da bostan seti dağıtımları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin üretim kültürünü yaygınlaştırmak ve çocukların doğayla iç içe büyümesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Balkonlar Bostan Olsun' projesi kapsamında bostan setlerinin dağıtımına başlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Balkonlar Bostan Olsun” projesi kapsamında bostan setlerinin dağıtımına başladı.

Doğal hayatı evlerin balkonlarına taşımak amacıyla hayata geçirilen projede hak sahibi vatandaşlara dağıtım günü, saat ve teslimat noktasına ilişkin detaylı bilgilendirme teslimat tarihinden 1 gün önce SMS yoluyla iletiliyor.

Vatandaşlar, cep telefonlarına gelen kare kod ile belirtilen dağıtım noktalarından setlerini teslim alabiliyor.

Set içerisinde; 2 adet saksı, 1 saksı tabağı, 26 litre torf, 3 biber fidesi, 2 domates fidesi ve 1 fesleğen fidesi olmak üzere toplam 6 fide yer alıyor. Dağıtılan fideler, özellikle balkon ve küçük alanlarda yetiştirilmeye uygun türlerden seçildi.

Projeye başvuran ve setlerini teslim alan vatandaşlar da balkonlarında çocuklarıyla sebze yetiştirecek olmanın heyecanını taşıdıklarını belirterek, çocuklarının bir bitkinin büyümesine tanıklık edecek olmasının çok kıymetli olduğunu belirtti.

Şehir hayatında toprağa dokunmayı özlediklerini ifade eden vatandaşlar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Balkonlar Bostan Olsun” projesi kapsamında bostan seti dağıtımları 21 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

