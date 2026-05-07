YRP Konya'dan ekonomi yönetimine sert eleştiri

Yel, seçimde açıklanan petrol ve doğalgaz keşiflerinin krizlerde millete fayda sağlamamasını eleştirerek, "Bu doğalgazlar, bu petrol nerede?" diye sordu.

Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Av. Hasan Yel, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması, enflasyon verileri ve ekonomi yönetiminin izlediği politikalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. KKM’nin kamuya ağır bir maliyet oluşturduğunu belirten Yel, uygulamanın dar gelirli vatandaşın değil, mevduat sahibi kesimlerin korunmasına hizmet ettiğini söyledi.

“Bize Kur Korumalı Mevduatı Unutturdular”

Kur Korumalı Mevduatın Türkiye ekonomisine etkisinin yeterince tartışılmadığını ifade eden Av. Hasan Yel, uygulamanın başladığı dönemde kamuoyuna “kur yükselirse farkı devlet ödeyecek” anlayışıyla sunulduğunu, ancak bu yükün doğrudan milletin sırtına bırakıldığını dile getirdi. Yel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bize unutturdular. Neyi? Kur Korumalı Mevduatı. Bir sabah uyandık ve Maliye Bakanımız dedi ki: ‘Dolar yükselirse farkı biz öderiz.’ Kim biz? Millet. 2021’den bugüne Kur Korumalı Mevduatın maliyeti yaklaşık 60 milyar dolar. Tekrar ediyorum; 60 milyar dolar.” Söz konusu rakamın yalnızca teknik bir bütçe kalemi olarak görülemeyeceğini vurgulayan Yel, bu kaynağın üretim, istihdam ve yatırım alanlarında kullanılması halinde Türkiye’ye büyük katkı sağlayabileceğini kaydetti.

“60 Milyar Dolarla 10 Bin 464 Fabrika Kurulurdu”

KKM için harcandığını belirttiği kaynağın alternatif kullanımına dikkat çeken Başkan Yel, 60 milyar dolarlık maliyetle Türkiye genelinde binlerce fabrikanın kurulabileceğini ifade etti ve “Bu parayla; tanesi 250 milyon TL’den, içinde 100 kişinin çalışabileceği 10 bin 464 fabrika kurulurdu. On bin dört yüz altmış dört fabrika! Her şehirde üretim, her ilçede istihdam, her evde umut olurdu. Ama iktidar neyi seçti? Kamunun menfaati yerine şahısların menfaatini. Kur yükseldi, farkı Hazine ödedi. Yani risk özeldi, zarar geneldi. Bankada parası olan korundu, asgari ücretli enflasyonla baş başa kaldı. Fakirin alın teri değil, zenginin mevduatı korundu. Adına da ‘kur koruma’ dendi. 60 milyar dolar kur için harcandı. Keşke üretim için harcansaydı.” dedi.

“Bu Doğalgazlar, Bu Petrol Nerede?”

Av. Hasan Yel, seçim dönemlerinde petrol ve doğalgaz keşiflerine ilişkin yapılan açıklamaları da gündeme taşıdı. Kriz dönemlerinde dışa bağımlılık vurgusu yapılmasını eleştiren Yel, açıklanan enerji kaynaklarının neden vatandaşa ekonomik rahatlama olarak yansımadığını sordu. Yel, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Seçim döneminde bütün dağdan taştan petrol akar oluyor, bütün denizlerimizden doğalgaz fışkırır oluyor; en küçük bir kriz döneminde ise ‘dışa bağımlıyız’ mavalı okunuyor. Millet mi kandırılıyor? Bu çıkarılan doğalgazlar nerede? Bu petrol nerede? Neden kriz döneminde Türk milletine fayda sağlamıyor? Yoksa millet seçim önü kandırılıyor mu?”

“Çıkış Yolu Milli Üretimdir”

Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Av. Hasan Yel, çözümün Milli Görüş çizgisinde ve milli üretim modelinde olduğunu söyledi. Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ortaya koyduğu ekonomi anlayışına atıfta bulunan Yel, Türkiye’nin çıkış yolunun milli üretime ve faizsiz bir ekonomik sisteme dayalı politikalardan geçtiğini ifade etti. Yel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Merhum Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızdan bize miras kalan Milli Görüş idealimiz, çıkış yolunun millete daha fazla kaynak aktarmaktan, milli üretimden, popülizmden kaçınarak aziz Türk milletine güvenmekten geçtiğini gösteriyor. Faize, talana değil millete dayanılması gerektiğini bize gösteriyor. Biz de bu iktidara bunu tavsiye ediyoruz. Yeniden Refah iktidarında suçlu millet olmayacak. Sorumluluk kabul edilecek ve milletimizle birlikte faizsiz bir sistemle, milli üretim sistemiyle Türk milleti dünyaya ufuk açan yıldız bir millete dönüşecektir.”