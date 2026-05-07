Konya'da kaçakçılara baskın: Evden çıkanlar şaşırttı!
Konya'nın Akşehir ilçesinde ekipler kaçakçılığa geçit vermedi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen baskında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, ekipler belirli adreslere düzenlediği baskında kaçak ürünlerin yanı sıra uyuşturucu madde de ele geçirdi.
Kaçak telefon ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 28 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan L.A. ve C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.