A Milliler hazırlıkta Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada Ay-Yıldızlı ekibimizin gollerini 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Millî Takımımız gole yaklaştı. Rakip ceza sahasına yakın bölgede Orkun Kökçü'nün pasında Can Uzun ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

2. dakikada Ay-Yıldızlılar 1-0 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta çizgiye inen Oğuz Aydın'ın yerden içeri çevirdiği topa Orkun Kökçü, altı pas önünde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

16. dakikada ikinci golümüz geldi. Orta alandan hızlı başlayan hücumda Can Uzun soldan bindiren Eren Elmalı'ya topu bıraktı. Eren sola indikten sonra topu arkasında kalan Can'a bıraktı. Can Uzun ceza sahasında sol çaprazdan çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

44. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Miovski'nin arka direğe ortasında topu kapan Alioski, Ozan Kabak'tan sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Altay Bayındır tehlikeyi önledi.

45+3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahasında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.

53. dakikada Ay-Yıldızlı takımımız skoru 3-0 yaptı. Can Uzun'un ceza sahası dışından içeri gönderdiği uzun topu, Deniz Gül kafayla dokunarak ağlarla buluşturdu.

70. dakikada şık bir organizasyonla 4. golü bulduk. Arda Güler'in topuk pasıyla sağdan çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topu Barış Alper Yılmaz düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

MİLLÎLERİMİZ, ABD YOLCUSU

Ay-Yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile yapacak. 22 Mayıs'tan bu yana çalışmalarını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren A Millî Takımımız, Venezuela maçı için bugün öğle saatlerinde ABD'ye uçacak.

YENİ IFAB KURALLARI UYGULANDI

Türkiye-Kuzey Makedonya müsabakasında, FIFA Dünya Kupası'nda yürürlüğe giren yeni kurallar uygulandı. Müsabakanın 21. dakikasında A Millî Takımımızın atağında top auta çıktı. Kuzey Makedonya kalecisi Dimitrievski ve savunma oyuncuları, oyunu geç başlatınca İspanyol hakem José Luis Munuera düdüğünü çalarak Millî Takımımız lehine korner kararı verdi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Dünya Kupası öncesinde oyunun yavaşlamaması adına bazı kural değişikliklerine gitmiş, bu kuralların da organizasyonda uygulanacağını duyurmuştu.

TARİHTEKİ 650. KARŞILAŞMADA 258. GALİBİYETİMİZİ ALDIK

A Millî Takımımız, tarihindeki 650'nci maçını Kuzey Makedonya ile oynadı. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 288'si özel toplam 650 maç oynayıp 1'i hükmen olmak üzere 258 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı. Ay-Yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 90'ı tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 901 gol attı, kalesinde 926 gol gördü. Bugüne kadar 92 ülke takımıyla karşılaşan Millîlerimiz, 650 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

