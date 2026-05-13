1922 Akşehirspor'un 3. Lig yolundaki rakibi netleşti

TFF Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'u lider tamamlayan temsilcimiz şampiyon 1922 Akşehirspor’un play-off 3. turundaki rakibi Manavgat Belediyespor oldu. 1922 Akşehirspor, 17 Mayıs Pazar günü Manavgat Belediyespor ile Konya’da finale kalmak için karşılaşacak. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00’te başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, normal sezonda aynı grupta mücadele ettiği Manavgat Belediyespor’u mağlup ederek, 3. Lig’e yükselme maçlarına katılma hakkını elde etmeye çalışacak. BAL’da yer alan 10 grup şampiyonları yapılacak kura çekimlerinin ardından tek maç eleme usulüne göre eşleştirilecek. O maçların kazananı ise yeni sezonda TFF 3. Lig’de yer alacak.