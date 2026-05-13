Selçuklu Belediyespor Avrupa biletini aldı!

Açık Alan Süper Liginde gösterdiği başarılı performansla finale yükselen Selçuklu Belediyespor Kulübü Hokey Takımımız, aldığı bu sonuçla birlikte Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Selçuklu Belediyespor şimdi ise tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğu için final müsabakasında Volkan Group ile karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak müsabaka 13.30’da başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan canlı yayımlanacak. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Açık Alan Süper Liginde gösterdiği başarılı performansla finale yükselen Selçuklu Belediyespor Kulübü Hokey Takımımız, aldığı bu sonuçla birlikte Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Takımımız şimdi ise tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğu için finalde Volkan Group ile karşı karşıya gelecek. Bu büyük başarıda emeği bulunan sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden tebrik ediyor, final mücadelesinde takımımıza başarılar diliyoruz. Sonu kupa olsun çocuklar” ifadelerine yer verildi.