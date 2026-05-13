Konyaspor'dan Muleka yalanlaması

Tümosan Konyaspor yönetimi, Muleka ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Öğle saatlerinde sosyal medyada yer alan habere göre Muleka'nın 4 aydır ödenmeyen alacakları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmek için TFF’ye başvurduğu iddia edilmişti. Alınan bilgiye göre, Muleka konusunda bir sıkıntı olmadığı, maaş ödemelerin geriden de olsa yapıldığı ifade edildi. Muleka’nın böyle bir başvurusunun olmadığı gelen bilgiler arasında yer alırken, çıkan haberin doğru olmadığının altı çizildi.