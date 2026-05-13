Konyaspor'dan açıklama! Transfer yol haritası nasıl olacak?

Tümosan Konyaspor, kupa finalinin ardından yeni sezon kadrosu için düğmeye basacak. Yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası kazanılması halinde Avrupa’ya göre transfer çalışmaları yapacak. Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Konya Olay TV yayınında 2026-2027 sezonunun planlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Bu konuda son dönemde adım attıklarını kaydeden Küçükbakırcı şunları söyledi.

“Sezon devam ederken Avrupa'nın farklı liglerine takip ettiğimiz oyuncular var. Yakın temasta olduğumuz var, görüşmelerin devam ettiği oyuncular var. Kupayı kazandığımız takdirde Avrupa'ya gideceğimiz için oyuncu profillerine bir tık daha üst seviyeye çıkartmamız gerekebilir. Onun kararını tabii henüz vermiş değiliz. Bire bir görüşmelerimiz devam ediyor. Devre arasında Blaz Kramer'in dönüşü ile beraber toplamda 9 transfer yaptık. Oturmuş bir kadromuz var. Yeni sezonda Avrupa kupalarında oynama durumu var. İnşallah olur ve gideriz. Kadromuza 3-4 tane transfer yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz”.