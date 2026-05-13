Sakarya'da Meram Belediyespor fırtınası

Meram Belediyespor sporcuları, 2026 Wushu Kung Fu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle adeta gövde gösterisi yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından başarılı sporcuların katıldığı organizasyonda Meramlı wushucular, hem Sanda hem de Taolu branşlarında kazandıkları madalyalarla şampiyonaya damga vurdu. Meram Belediyespor Wushu takımı, 06-10 Mayıs tarihleri arasında Sakarya’da gerçekleştirilen 2026 Wushu Kung Fu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nda adeta madalya olup yağdı.

Türkiye’nin dört bir yanından başarılı sporcuların katıldığı organizasyonda Meramlı wushucular, hem Sanda hem de Taolu branşlarında toplam 22 madalya kazandı. Disiplini, mücadele gücü ve teknik performanslarıyla dikkat çeken sporcular, organizasyonu çok sayıda Türkiye derecesiyle tamamlayarak Meram’a büyük gurur yaşattı. Sporcuların özellikle final müsabakalarında ortaya koydukları performans, izleyenlerden tam not aldı.

Şampiyonada Sanda kategorisinde mücadele eden sporcular önemli dereceler elde etti. Dereceye giren Meramlı sporcular şöyle: Defne Temur-Türkiye Şampiyonu, Zeynep Suennur Sergül-Türkiye Şampiyonu, Hayrünnisa Çakar-Türkiye İkincisi, Rümeysa Arıkoğlu-Türkiye İkincisi, Oğuzhan Koç-Türkiye üçüncüsü, Sümeyye Taş-Türkiye üçüncüsü, Lara Efnan Doğan-Türkiye üçüncüsü, Zümra Kıymat-Türkiye üçüncüsü, Akif Eren Ergül-Türkiye üçüncüsü.

Taolu branşında çifte şampiyonluklar

Taolu kategorisinde de Meram Belediyespor sporcuları önemli başarılara imza attı. Berra Nur Eser- 2 Türkiye şampiyonluğu, Hasan Hüseyin Genç-3 Türkiye şampiyonluğu, Mehmet Mert Sezen-2 Türkiye şampiyonluğu, Tuğra Han Çelik-2 Türkiye şampiyonluğu, Elif Akyüz-1 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye üçüncülüğü, Elif Neva Arslan-1 Türkiye ikinciliği, 1 Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da şampiyon sporcular başta olmak üzere tüm takımı ve teknik ekibi tebrik ederek elde edilen başarıların Meram adına büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Kavuş, “Gençlerimizin sporun farklı branşlarında böylesine önemli başarılar elde etmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Wushu branşında alınan bu dereceler, Meram’da spora ve gençliğe yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sporcularımız azimleriyle, mücadeleleriyle ve örnek duruşlarıyla hepimize gurur yaşattılar. Onları yetiştiren kıymetli ailelerini, antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerimizi gönülden kutluyorum” dedi.