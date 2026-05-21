Yeşilay Konya Şubesinden DERSİAD'a ziyaret

Gerçekleştirilen ziyarete Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, Şube Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya, Gençlik Komisyonu Başkanı Muhammed Esad Çağla ve Şube Sorumlusu Seda Nur Arslantaş katıldı. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen bilgilendirme ve farkındalık toplantısında; bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülebilecek çalışmalar, kurumlar arası iş birlikleri ve toplumdaki bilinçlendirme halkasının genişletilmesine yönelik projeler ele alındı.

Toplantıda özellikle gençlerin korunması, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve önleyici faaliyetlerin yaygınlaştırılması konularına vurgu yapıldı. DERSİAD Konya Şube Başkanı Musa Özkan ise sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Yeşilay ve YEDAM çalışmaları hakkında dernek üyelerine verilen bilgilendirmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

