Konyalı genç komutanın ardından yürek burkan detay
Bolu'da geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu 27 yaşında hayatını kaybeden Konyalı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Varol'un, üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla devreleriyle birlikte burs dayanışması başlattığı mesajları ortaya çıktı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karakol komutanı olarak görev yapan 27 yaşındaki Oğuzhan Varol geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oğuzhan Varol, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama törenin ardından memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde defnedildi.
Yürek burkan mesajları ortaya çıktı
Genç üsteğmenin vefatının ardından geride bıraktığı anlamlı bir dayanışma hikayesi ortaya çıktı. Üsteğmen Oğuzhan Varol'un, 21 Ocak 2025 tarihinde devresiyle yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Üsteğmen Varol'un meslektaşına çağrıda bulunarak, "Öğrencilere burs verelim" dediği görüldü. Mesajlarda, başka devrelerini de organize ettiği anlaşılan üsteğmenin, tıp ve hukuk fakültesi öğrencilerine ulaştığı ve burs vermek için daha fazla ihtiyaç sahibi öğrenci arayışında olduğu görüldü. Üniversite öğrencilerine destek olmak için adeta seferber olan genç subayın geride bıraktığı bu son mesajlar, okuyanların yüreğini dağladı.