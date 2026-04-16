Yeşilay Konya, 'Sağlık İçin Pedalla' etkinliği düzenleyecek

Yeşilay Konya Şubesi tarafından düzenlenen “23 Nisan’da Sağlık İçin Pedalla” etkinliği gerçekleştirilecek. Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, yaptığı açıklamada sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğin her yaştan vatandaşa açık olduğunu belirtti. Küçükbezirci şöyle konuştu, “17 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Olağan Genel Kurulun ardından göreve gelmemizle birlikte, yönetim kurulu üyelerimizle toplumun farklı kesimlerini bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz”.

“Yeşilay’ın toplum sağlığını koruma misyonu doğrultusunda farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Konya’nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti seçilmesi de bu süreçte önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve sağlıklı yaşam vurgusunu öne çıkarmak amacıyla, Gençlik Komisyonumuzun öncülüğünde ‘23 Nisan’da Sağlık İçin Pedalla’ etkinliğini gerçekleştireceğiz”.

Bisiklete gönül veren herkesi davet ediyoruz

Başkan Küçükbezirci, “Etkinliğimizle toplumsal dayanışma ve sağlıklı yaşam bilincini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Katılımcıların hem spor yapmalarını hem de bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlenmelerini amaçlıyoruz. Tüm Konyalı hemşerilerimizi, şehirdeki bisiklet gruplarını ve bisiklete gönül veren herkesi; bisikletleri ve çocuklarıyla birlikte etkinliğimize davet ediyoruz” dedi. Etkinlik kapsamında bisiklet severler, saat 13.30’da Yeşilay Konya Şubesi (Sarı Alman Evleri) önünden hareket ederek yaklaşık 5,8 kilometrelik parkuru tamamlayacak ve turu Kültürpark’ta sonlandıracak.