Sıfır konut üretimi azaldı, ikinci ele rağbet arttı

Konya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Başar, gayrimenkul piyasasında son dönemde Türkiye genelinde ve Konya’da daha dengeli ama hareketli bir tablo oluştuğunu söyledi.

Erkan Başar, 2024 yılını 2. yarısından itibaren yüksek faiz oranları, krediye erişimin zorlaştırdığı piyasada bir süre “bekle-gör” eğilimi oluştuğunu ifade ederek, barınma ihtiyacı ve yatırım refleksi hiçbir zaman tamamen durmadığını, 2025 yılında birikmiş talebin yavaş yavaş devreye girdiğini belirtti.

Türkiye genelinde sıfır konut üretiminin maliyetler nedeniyle istenilen hızda olmadığından ikinci el konutlara olan ilgiyi artırdığını vurgulayan Erkan Başar, “İnsanlar artık daha ulaşılabilir fiyatlı ve hemen teslim seçeneklere yöneliyor. Bu da ikinci el piyasasını canlı tutan en önemli faktörlerden biri haline geldi. Gayrimenkul piyasasında “doğru zamanı bekleyen” çoğu zaman fırsatı kaçırır.

Çünkü piyasa hiçbir zaman herkes için mükemmel şartları aynı anda sunmaz. Fiyatlar kontrolsüz artış döneminden çıkmış, daha öngörülebilir bir zemine oturmuştur. Bu durum bilinçli yatırımcı için önemli bir fırsat dönemine işaret etmektedir. Bu süreçte doğru analiz ve doğru lokasyon seçimi, her zamankinden daha belirleyici hale gelmiş durumda.” diye konuştu.

Gayrimenkul fiyatlarının önceki yıllardaki hızlı ve sert artışların yerini daha kontrollü bir seyir almış durumda olduğunu kaydeden Erkan Başar, “Artık piyasa, kısa vadeli spekülatif yükselişlerden ziyade; enflasyon, maliyet ve arz-talep dengesi çerçevesinde ilerliyor. Yeni konut üretiminde arsa ve inşaat maliyetlerinin yüksek seyretmesi, sıfır konut fiyatlarını yukarıda tutmaya devam ederken; bu durum ikinci el piyasasını daha cazip hale getiriyor.” dedi.

Savaş Süreci ve Altın Yatırımcı Tercihini Etkiledi

Erkan Başar, Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmelerin ve altın fiyatlarının seyrinin, konut sektörünü doğrudan değil ama yatırımcı davranışları üzerinden dolaylı olarak etkilediğine dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: “ Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar genelde altın gibi likit ve hızlı hareket edebilecek araçlara yönelme eğilimi gösterir.

Fakat altının şu an net bir getiri sunmaması, yatırımcının tamamen bu alana kaymasını engelliyor. Bu da gayrimenkulü hâlâ güçlü bir alternatif olarak ön planda tutuyor. Özellikle Türkiye gibi enflasyonist ortamlarda konut, sadece bir yatırım değil aynı zamanda bir değer koruma aracı olarak görülmeye devam ediyor. Konya özelinde baktığımızda da bu dengeyi görmek mümkün.

Yatırımcı ne tamamen altına yönelmiş durumda ne de piyasadan çekilmiş. Aksine, daha temkinli ama fırsat odaklı bir yaklaşım var. Bu da konut piyasasında ani duruşlar yerine daha kontrollü bir hareketlilik oluşturuyor.

Ortadoğu’daki gelişmeler ve altın fiyatlarındaki dalgalı seyir, konut sektörünü baskılayan bir unsurdan çok, yatırımcının karar süresini uzatan bir etki oluşturuyor. Ancak uzun vadede bakıldığında, gayrimenkul hâlâ yatırımcı açısından en güçlü ve güven veren alanlardan biri olmayı sürdürüyor.”

İkinci El Konutlar Talep görüyor

Konya’da 2025 yılında yaklaşık 45 bin bandında konut satışı gerçekleştiğini belirten Erkan Başar, şehrin hala güçlü bir talep gördüğünü ifade etti. İkinci el satışların ilk el satışların üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan Erkan Başar, “Bu durum, hem yatırımcıların hem de oturum amaçlı alıcıların daha hızlı ve ulaşılabilir seçeneklere yöneldiğini gösteriyor.

Öte yandan sadece konut değil, ticari gayrimenkul tarafında da hareketlilik söz konusu. 7 binin üzerinde iş yeri satışı, Konya’da ticaretin canlı olduğunu ve yatırımcının sadece konuta değil, gelir getirici mülklere de yöneldiğini gösteriyor. Ocak ayında yaklaşık 2 bin 884, Şubat ayında ise 2 bin 993 adet konut satışı gerçekleşmiş olması, aylık bazda küçük artışlarla talebin sürdüğünü gösteriyor. Piyasa artık ani sıçramalardan ziyade daha kontrollü ama sürdürülebilir bir hareketlilik içinde.

Hem Türkiye’de hem Konya’da emlak piyasası durgun değil, aksine yön değiştirmiş durumda. Alıcı daha seçici, yatırımcı daha hesaplı hareket ediyor ama talep hâlâ güçlü ve piyasa canlılığını koruyor.”dedi.