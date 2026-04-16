Anadolu Efes son maçına çıkıyor

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak

AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et
canplus
Haberin Özeti

  • Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında yarın TSİ 21.15'te deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak.
  • Lacivert-beyazlılar, geride kalan 37 maçta 12 galibiyet ve 25 yenilgi alarak ligde 19. sırada bulunuyor.
  • Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ise, ilk 6'ya girip doğrudan play-off bileti almak için bu kritik mücadeleye çıkacak.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak. Oynadığı 37 maçta 12 galibiyet ve 25 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda 19. Sırada yer alıyor. Haftaya 8. sırada giren Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ise Anadolu Efes'e üstünlük sağlayıp diğer müsabakaların sonucuna göre ilk 6'da yer alarak doğrudan play-off bileti almaya çalışacak.

Avrupa kupalarında 913. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR mücadelesiyle Avrupa kupalarında 913. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 912 karşılaşmada 506 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 665. maçını yapacak. Geride kalan 664 müsabakanın 349'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Alışverişini yap, ücretsiz biletini al!
Alışverişini yap, ücretsiz biletini al!
