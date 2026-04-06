22. Konya Tarım Fuarı

21. ​yüzyıl dünyasında şehirler yarışıyor. Farklı dallarda bu yarışa iştirak eden Konyamız iki dalda kendini daha bir öne çıkartıyor. Bunlardan bir tanesi 7-17 Aralık tarihlerinde icra edilen Şeb-i Arus törenleri bir diğeri ise bu sene 7-11 Nisan tarihleri arasında icra edilecek olan Ulusal ve Uluslararası Tarım Fuarı. Her iki organizasyondada Türkiye ve Dünya şehrimize geliyor.

​Sadece tarım fuarı deyip geçmemek lâzım. Yarın icra edilecek bu önemli organizasyon Türkiyenin en büyük tarım fuarı. Pandemi döneminde biraz ara verilmiş olsa dahi yinede bu sene 22. si gerçekleştirilecek.

​Yapanlardan, büyütenlerden, yol ve otoparklarını dizayn edenlerden hülasa Konya Fuar Merkezinde emeği olan herkesten Allah razı olsun. Genel yönetimi, yerel yönetimi, Konya Ticaret Odası ve tüm Konya elini taşın altına koyduda bugün Türkiyenin en büyük fuarına ev sahipliği yapıyoruz.

​Eğer bir şehirde büyük etkinlikler yapacaksanız öncelikle fiziki yapılarınız yeterli olacak. Bugün M.K.M Mevlana Kültür Merkezi ile Spor ve Kongre Merkezi yapılmamış olsaydı daha çok çatı altında 2000 kişi kapasiteli salonlarda Şeb-i Aruz programları yaparsınız. Gerçi fiziki yapıyı hallettikten sonrada programın içini, içeriğini doldurmak bazen daha zor oluyor. Programın akışını değiştirmek imkânsız oluyor!

​Tarım fuarı organizasyonu ehil ellerde hızlı bir şekilde devam ediyor. Kurulduğu ilk günden bu yana 21. fuara ev sahipliği yapılmış. Fuarlara 7 binden fazla firma, 81 il ve 79 ülkeden 3.5 milyon insan katılmış. 2025 yılında ise fuarı 251 bin 184 ziyaretci katılım sağlamış.

​İstihdam, fuarların, toplantıların şehre tanıtımına çok büyük katkıları olur. Bu tür organizasyonlara devlet büyükleri ve misafir ülkelerden yetkili insanlar katılır. En önemli katkıda şehrin ulusal ve uluslarası tanıtımına katkı sağlar.

​Derler ya! Konya Türkiyenin tahıl ambarı. Çok geçmiş yıllarda sadece hububatgillerden buğday, arpa, yulaf ve çavdarın ekildiği Konya ovasında şimdilerde hem tarım ürünü çeşitliliği arttı, hem üretim kapasitesi, hemde ürün kalitesi arttı. Bu çapta ve büyüklükteki bir fuarın, yeride tahıl ambarımız şehrimiz Konyadan başkasıda olamazdı zaten.

​Fuarlarda neler olur yada olacak. Yüksek teknoloji içeren tarım makinaları, modern sulama sistemleri, hasat makinaları, akıllı tarım uygulamaları, sektörün en yenilikci ürünleri ve tarımla ilgili aranan her şey

​Fuara rağbet her zaman fazlasıyle oluyor. Tarımsal üretim yapan insanlar tabiri caizse oluk oluk fuara akıyorlar.

​Zaten bu kadar ilgi olmasa 79 ülkeden firmalar buraya gelmez. Stand açan firma yetkilileri ise yıllardır fuarlardaki satışlardan ve hareketlilikten gayet memnunlar.

​Ortalama yılda en az 250 bin kişi Konya fuarını ziyaret ediyor. Orta doğudaki bu ateş çemberinin yanında bu tarım fuarına katılımı bir daha göreceğiz. Orta doğuda, Ukraynada devam eden savaşlar tarımın önemini biraz daha pekiştirdi.

​Şunuda herkes zaten biliyor ama daha iyi bilmeli geleceğin olmazsa olmaz işi tarım. Akıllı su politikası, tarımsal ürünlerin üretim haritası, toprak ve gübre kullanımı teknikleri ve çağdaş üretim bilgileri ile tarım en ön plana belkide ilk plana çıkıyor.

​Fuar organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

​Hayırlara vesile olsun inşaallah.