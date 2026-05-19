Veli Vural'dan Konya'daki gençlere tecrübe paylaşımı

Türkiye'de bir ilk olan ve 15 binden fazla aktif üyesi bulunan Çalışan Gençlik Meclisi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından güçlü bir şekilde destekleniyor.

Şaban Cengiz Kültür Merkezinde bilgi ve deneyim paylaşımında bulunan Vural; çalışan gençlik meclisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çalışan Gençlik Meclisinin Konya 'nın Seydişehir ilçesinde faaliyetlerine başladığını kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu; Çalışan Gençlik Meclisi’nin Türkiye’ye örnek bir proje olduğunu kaydetti.

Vural, Türkiye’de bir ilk olan ve çalışan gençlerin eğitimden spora, sanattan kültüre birçok alanda kendilerini geliştirmesi için faaliyetlerini yürüten ve gençler için bilginin kaynağı haline gelen Çalışan Gençlik Meclisinin düzenlediği “İşin Ehlinden” programıyla gençlerin tecrübe konusunda da yetiştiğini kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Çalışan Gençlik Meclisinin her zaman yanında olmaya devam edeceğini kaydeden Vural; “Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi şu an 15 binden fazla aktif üyesi olan bir yapı. Her hafta farklı etkinlikle çalışıyor gençleri her manada dinamik tutmaya gayret gösteriyoruz. Hep birlikte ahilik kültürünün ışığında daha güçlü, daha dayanışmacı ve daha başarılı bir çalışan gençlik ailesi olacağız. Bizler de bu kültürün devam etmesi, çalışan gençlerimizin ahlaklı, erdemli, bilgili, işinin ehli ahiler olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bizlere bu imkan ve fırsatları veren ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla tüm dünyaya örnek projeler üreten Çalışan Gençlik Meclisimizin hamisi, değerli ağabeyimiz sayın Uğur İbrahim Altay Başkanımıza teşekkürü bir borç bilirim”dedi.

Seydişehir Çalışan Gençlik Meclisinin düzenlediği programa Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Konya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakcı, Seydişehir STK Başkanları ve

çalışan gençlik merkezi üyeleri katıldı.

