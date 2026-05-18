Uzmanlardan Konya Ovası için rekolte açıklaması

Konya Ovası'nda hububat üretiminde yağışların istenilen seviyede devam etmesinin ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, ekim alanlarının zaman zaman ziraat mühendisleri ile kontrol edilmesi noktasında uyarıda bulundu. Mantari hastalıklara karşı önlem alınmasına dikkat çeken Kırkgöz, "Konya Ovası'nda hububatlar şu anda sapa kalkma döneminde. Yağışlarımız, nisan yağışları özellikle oldukça iyiydi. Kıraç alanlardaki çiftçilerimizin sulama imkanı olmadığı yerlerde bu yağışlar oldukça önemliydi. Buralarda da bu yağışları çok şükür aldık. İlerleyen dönemlerde bunlar verime de olumlu yönde yansıyacak. Şu anda Konya Ovası'ndaki bitkiler sapa kalkma dönemi dediğimiz dönemde. Verim tahmini yapmak için oldukça erken bir dönemdeyiz. Lakin geçtiğimiz yıla göre rekoltemizde bir artış olacak diye temenni ediyoruz. Çünkü bitkilerin gelişimleri gayet iyi. Özellikle bu dönemde çiftçilerimizin, hububatların mantari hastalıklara karşı ilaçlamasına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Dönem dönem mutlaka bir ziraat mühendisiyle araziyi kontrol ederek, bu hastalığın olup olmadığını ve eğer hastalık varsa çok kısa bir süre içerisinde mantar ilacını uygulamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

“Dona karşılık yapılacak çalışmaları bölgelerindeki ziraat mühendisleriyle uygulama yapmalarını da öneriyoruz”

Dona karşı uyarıda bulunan Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Yüksek yerlerde kar yağışları etkili oldu Konya yöresinde. Özellikle dağlık alanlardaki yağan kar yağışı ovada da soğuk olarak hissediliyor. Özellikle yeşil mahsulü erken dönemde eken çiftçilerimizin don zarar zararı yaşayıp yaşamadıklarını arazilerine çıkarak tespit etmeleri gerekiyor. Orada da çok hızlı bir şekilde mutlaka bir ziraat mühendisiyle kontrol ederek uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Çünkü yağışların devam ettiği süreçte arazi hazırlığı ve ekim oldukça zor oluyor. Çiftçilerimizin eğer dondan dolayı bir zararı varsa hızlı bir şekilde dona karşılık yapılacak çalışmaları bölgelerindeki ziraat mühendisleri tarafından tavsiye almalarını ve ona göre uygulama yapmalarını da öneriyoruz" şeklinde konuştu.

“Su durması nedenlerden dolayı kök çürüklükleri oldukça fazla oluyor”

Artan rekolte beklentisiyle birlikte kök hastalıklarına da dikkat çeken Kırkgöz, "Tabii bu şekilde yağışların devam etmesi sapa kalkmadan sonra dane dolum dönemlerinde de yağışların devam etmesi rekoltede yüzde 10-15 civarında bir artış sağlar. Tabii ekiliş alanlarında da bu yılki üretim planlamasından kaynaklı olarak bakanlığımızın bu yılki uygulamaya soktuğu üretim planlamasından dolayı çiftçilerimizin yoğun bir hububat ekilişi oldu. Konya Ovasında şuan yaklaşık yüzde 5'lik bir artış söz konusu hububatta. Bunun yanında yağışların da bu şekilde olması yüzde 10-15 civarında bir rekolte artışı olacağını gösteriyor. Tabii ovada bir takım riskler devam ediyor. Don olayının dışında sıcak rüzgarların esmesi özellikle hububatın çiçeklenme dönemindeki sıcak rüzgarlar döllenmeyi etkilediği için hububat bitkilerinde maalesef kalite ve veriminde de oldukça düşüklüğe neden oluyor. Çiftçilerimiz tabii arazilerine gittiklerinde arazilerdeki özellikle renk değişiklikleri, hububatta sararma, açık yeşil olma durumu bir takım hastalıkların ön belirtisi olabiliyor, mutlaka bunu kontrol etmeleri gerekiyor. Arazilerinde tesviyesi düzgün yapılmayan arazilerde veya toprak hazırlığı düzgün olmayan arazilerde su durması dediğimiz nedenlerden dolayı kök çürüklükleri oldukça fazla oluyor. Tabii yağışların arkasından güneş açması da bunların yayılmasını ve hastalık oranının da artırılmasına neden oluyor. Bu yüzden çiftçilerimizin arazilerine çıktıklarında hububatlarda özellikle renklerde bir değişiklik söz konusu olursa mutlaka bir zirai ilaç bayisine ve ziraat mühendisine danışmaları gerekiyor" diye konuştu.