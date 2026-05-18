Müdür Karabulut ve Parlak'tan Yeni Meram'a ziyaret
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ve Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak, Yeni Meram Yayın grubunu ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ve Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak, gazetemiz Yeni Meram’a iadeyi ziyarette bulundu.
Müdür Karabulut ve Parlak’ı Yeni Meram İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sarıkulak, Genel Müdür Mehmet Hançerli, Genel Yayın Yönetmeni Muhammet Gümüş ağırladı.
Ziyarette basın sektöründeki gelişmeler istişare edildi.
Karabulut ve Parlak, Yeni Meram’ın Konya basınında köklü bir yeri olduğunu ifade ederek, ekibe başarı temennisinde bulundu.
Sarıkulak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Müdür Karabulut ve Parlak’a çalışmalarında başarılar diledi.