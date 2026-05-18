Konya Büyükşehir'den önemli dereceler

Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı adına mücadele eden başarılı pedallar Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı, Kazakistan ve Çekya’da düzenlenen yarışlarında milli takım adına gurur dolu dereceler elde etti. Genç Erkek Bisiklet Takımı da Gaziantep’ten birincilik ve ikincilikle döndü. Büyükşehirli minik judocular ise Karaman’da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Büyükşehirli pedallar fırtına gibi

Konya Büyükşehir Belediyesporlu başarılı pedallar Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda elde ettikleri başarılarının ardından Kazakistan’ın başkenti Astana’da ve Çekya’nın Brno şehrinde düzenlenen yarışlarda da adından söz ettirdi. Milli takım adına yarışan sarı siyahlı sporcular organizasyon sonunda 2 altın, 4 gümüş olmak üzere toplam 6 madalya elde etti. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Türkiye Bisiklet Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Silk Way Series Astana ve GP Zemako 500+1 Kolo Elite Men Scratch Yarışları, 14-17 Mayıs tarihleri arasında Brno’da düzenlendi. Milli sporcu Mustafa Tarakçı yeni bir başarıya daha imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.

Silk Way Series Astana yarışları kapsamında Saryarka Velodromu’nda düzenlenen Scratch Yarışı’nda yer alan Ramazan Yılmaz da zorlu rakipler karşısında altın madalyanın sahibi oldu. Ramazan, Omnium yarışını ise 4. sırada tamamladı. Yılmaz ve Mustafa, Astana’da iki farklı günde düzenlenen Madison Yarışı’nda da boy gösterdi. Güzel bir takım oyunu ortaya koyan Büyükşehirli pedallar, iki günde de ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençler de derece elde etti

Öte yandan Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Kupası 4. Etap PYY Yol Yarışı’nda Konya Büyükşehir Belediyespor önemli başarılara imza attı. Genç Erkekler kategorisinde Muhammed Emir Emişçi şampiyon olurken, Yıldız A Erkekler kategorisinde Mehmet Bekir Çetintaş ikincilik elde etti. Ayrıca Genç Erkek Takımı, gösterdiği üstün performansla takım halinde şampiyon oldu.

Minik judokalar madalyalarla döndü

Karaman’da gerçekleştirilen ve 64 şehirden 1.300 sporcunun katıldığı Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Konya Büyükşehir Belediyespor’un minik judocuları, zorlu rakiplerini geride bırakarak kürsüye çıkmayı başardı. Şampiyonada 32 kilo kadınlar kategorisinde mücadele eden Emilya Küçükkaraca ile 55 kilo erkekler kategorisinde tatamiye çıkan Mehmet Talha Oruç, gösterdikleri başarılı performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. Elde ettikleri derecelerle dikkat çeken başarılı sporcular, 5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Minikler Balkan Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve Konya’yı temsil etme hakkı kazandı. Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, altyapıda yetişen sporcularıyla Türk sporuna katkı sağlamaya devam ederken, minik judocuların başarısı camiada büyük sevinç yaşattı. HABER MERKEZİ

----------------------