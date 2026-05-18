Konyaspor taraftarı final biletlerini tüketti!
Konyaspor sevdalıları, bugün saat 15.00'te satışa sunulan Türkiye Kupası biletlerine yoğun ilgi gösterdi ve 5 dakika içinde tüm biletler tükendi
Konyaspor taraftarı, Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletlerini 5 dakika içinde tüketti. 22 Mayıs Cuma günü Antalya’da oynanacak Konyaspor-Trabzonspor finali için geri sayım devam ederken, yeşil-beyazlı taraftarlar bugün saat 15.00’te satışa sunulan biletleri dakikalar içinde tüketti. Trabzonspor için ayrılan tribün bilet satışları ise devam ediyor.