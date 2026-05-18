Başkan Pekyatırmacı'dan 19 Mayıs mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Kurtuluş meşalesinin yandığı 19 Mayıs 1919’un yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki en önemli adımlardan biridir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bayram olarak armağan edilmiş bu mirasa destek olmak bizim de en önemli gayemizdir.

Bizler Selçuklu Belediyesi olarak, geleceğimizin mimarı olan gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirebilmeleri, hayallerini gerçekleştirebilmeleri ve ülkemizi daha ileriye taşıyacak bireyler olarak yetişmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, bilinçli ve donanımlı gençlerle mümkündür.

Bu anlamda gençlerimizi daha donanımlı bireyler haline getirmeyi hedefliyor ve bu bilinçle ilerliyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak gençler için hayata geçirdiğimiz projeler sadece sosyal etkinliklerle sınırlı kalmayıp eğitim, teknoloji, sosyal ve kültürel alanda da kendini göstermeye devam ediyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz gençlik merkezleri ve modern fiziki alanlar, gençlerimizin gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Selçuklu Belediyesi Gençlik Merkezimiz ve Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi gibi projelerimiz, gençlerimizin hem akademik hem de sosyal anlamda kendilerini geliştirebilecekleri önemli merkezler haline gelmiştir.

Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri TEKNOSEL’dir. Gençler, hayallerinin projeye dönüştüğü bu proje ile kendi yeteneklerini fark ediyor ve bu alanda çalışmalarıyla milli teknoloji hamlemize katkı sağlıyorlar. Bu çalışmalarımızın karşılığını gençlerimizden güzel bir şekilde alacağımıza inancımız tam.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.