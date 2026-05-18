Kılca: 19 Mayıs bir diriliş ruhudur

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Kılca mesajında, “19 Mayıs 1919 aziz milletimizin esareti kabul etmeyerek, inancı ve kararlılığıyla yeniden ayağa kalktığı kutlu bir başlangıçtır. Milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimiz, o gün ortaya koyduğu inanç, cesaret ve kararlılıkla yeniden ayağa kalkmış; bugün huzur, güven ve birlik içerisinde yaşadığımız güçlü Türkiye’nin temellerini atmıştır.” dedi.

Topyekûn Bir Mücadele

19 Mayıs’ın bir diriliş ruhu olduğunu vurgulayan Başkan Kılca, “Çanakkale’de tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen teslim olmayan bir milletin diriliş ruhu, 19 Mayıs’ta yeniden hayat bulmuş; milletimiz, özünden aldığı güçle topyekûn bir kurtuluş mücadelesi başlatmıştır. 19 Mayıs; yalnızca İstiklal Harbimizin başlangıcı değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden sürecin en önemli adımı ve milletimizin yeniden şahlanışının müjdesi olmuştur. Mehmet Akif Ersoy’un ifade ettiği gibi; ‘Sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.’ sözünden hareketle inancına, tarihine ve değerlerine sahip çıkan gençlerimiz var olduğu müddetçe, bu aziz vatan sonsuza kadar payidar kalacaktır.”ifadelerini kullandı.

Gençlerimizi Her Alanda Destekliyoruz

Gençlerimiz; tarihinden aldığı ilhamla ülkesine, milletine ve değerlerine bağlı şekilde yarınlarımızı inşa etmektedir. Bizler de Karatay Belediyesi olarak gençlerimize yönelik eğitimden spora, kültürden sosyal hayata kadar her alanda çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, güçlü Türkiye’nin en büyük teminatı; donanımlı, çalışkan ve ideal sahibi gençlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” Karatay Merkezi