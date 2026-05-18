Konya'da şarkılarla geçmişe yolculuğa çıkıldı
Selçuklu'da belediye tarafından düzenlenen konserlerle nostalji rüzgarı esmeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Gençlik Meclisi Korosu tarafından üçüncüsü düzenlenen 90'lar Türkçe Pop Konseri, ilçe sakinlerine güzel bir akşam yaşattı.
Haberin Özeti
- • Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Gençlik Meclisi Korosu, Konya'da üçüncü 90'lar Türkçe Pop Konseri'ni düzenledi.
- • Bosna Hersek Mahallesi'ndeki konserde, koro 90'ların sevilen şarkılarını seslendirerek dinleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı.
- • Farklı kuşakları buluşturan ve genç yetenekleri öne çıkaran bu kültür sanat etkinlikleri mayıs ayı boyunca sürecek.
90’ların hafızlara kazınan şarkıları Selçuklu’da konserlerle tekrar hayat buluyor.
Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi şehrin kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçenin sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda akademi bünyesinde yer alan Gençlik Meclisi Korosu tarafından üçüncüsü düzenlenen 90’lar Türkçe Pop Konseri müzikseverleri nostalji dolu şarkıları dinleyenleri mest etti.
Bosna Hersek Mahallesi Açık Semt Pazar Yeri’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen konserde koro üyeleri, dönemin en sevilen sanatçıların şarkılarını seslendirdi.
Konser boyunca katılımcılar sevilen şarkılarla geçmişe yolculuk etti.
Selçuklu Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlik, gençlerin sanatsal yeteneklerini sergilemelerine imkan sunarken farklı kuşakları da aynı sahnede buluşturdu.
Program sonunda izleyiciler koro ekibini uzun süre alkışladı. Etkinlikler mayıs ayı boyunca sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.