Konya'da böbrek hastasının imdadına hava ambulansı yetişti

Konya'da böbrek yetmezliği sebebiyle rahatsızlanan hasta, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

AAAnadolu Ajansı
Konya'nın Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde ikamet eden Durmuş Ali Atal (71), evinde rahatsızlandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine  evine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ahırlı ilçesinde rahatsızlanan 71 yaşındaki böbrek yetmezliği hastanın imdadına Seydişehir Millet Bahçesi'ne acil iniş yapan ambulans helikopter yetişti.

Ekipler tarafından evinden alınan Atal, Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan kontrollerde böbrek yetmezliği olduğu anlaşıldı.

Durumu ağır olan Atal'ın imdadına Millet Bahçesine inen hava ambulansı yetişti.

 Durmuş Ali Atal,  hava ambulansı ile  Konya Numune Hastanesine sevk edildi.

