Konya'da böbrek hastasının imdadına hava ambulansı yetişti
Konya'da böbrek yetmezliği sebebiyle rahatsızlanan hasta, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi.
Konya'nın Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde ikamet eden Durmuş Ali Atal (71), evinde rahatsızlandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine evine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından evinden alınan Atal, Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada yapılan kontrollerde böbrek yetmezliği olduğu anlaşıldı.
Durumu ağır olan Atal'ın imdadına Millet Bahçesine inen hava ambulansı yetişti.
Durmuş Ali Atal, hava ambulansı ile Konya Numune Hastanesine sevk edildi.