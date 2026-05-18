Konya'daki kayıp olayında kan donduran detay

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde geçtiğimiz yıl haziran ayında kayıp olarak aranan kişinin, evden birlikte ayrıldığı kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan zanlı hakkında 'Kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı.

Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesinde 27 Haziran 2025 tarihinde kayıp olarak aranan M.B. ile ilgili kayıp başvurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kapsamlı araştırma başlatıldı. Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde kayıp M.B.’nin olay günü M.T. ile birlikte hareket ettiği, aynı gün akşam saatlerinden sonra M.B. ile tüm iletişimin kesildiği belirlendi. Olay sonrası şüpheli M.T.'nin tek başına hareket ettiği ve delilleri gizlemeye yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen kriminal bulgular ve DNA incelemeleri sonucunda ulaşılan delillerin M.T.'ye ait olduğu ortaya çıkarken, teknik ve fiziki deliller birbiriyle doğrulandı. Halen başka bir suçtan cezaevinde hükümlü bulunan M.T. hakkında elde edilen deliller doğrultusunda "Kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandığı bildirildi.

