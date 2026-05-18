Konya'nın da yer aldığı operasyonda 57 isim açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Konya dahil 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 57 şüphelinin isimleri belli oldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik soruşturmada yeni bir operasyon başlatılmış, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin ihalelerinde usulsüzlük tespit edildi. Yapılan incelemelerde, organize şekilde ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında "İhaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği anlaşılmıştı. Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Çok sayıda adrese yapılan zincirleme operasyonlarda 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Sema Akça'nın da olduğu öğrenilmişti. Gözaltına alınan 57 şüphelinin isimleri belli oldu. Gözaltına alınan isimler şöyle:

"İhale ve Sözleşmeler Şefi 1. Ahmet Sırtlı, 1. Operasyon Yönetim Şefi Aydın Soydaş, İnsan Kaynakları Şefi Aytaç İnal, Trafik Operasyon Yönetim Şefi, üye Bozan Aslan, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı Büşra Emen, 2. Operasyon Yönetim Müdürü V.-Uzman Üye Ekrem Aslan, Boğaziçi Tesis çalışanı Erhan Çamkıranoğlu, Genel Müdür Ethem Pişkin, Muhasebe Müdürü -Mali Üye Eyüp Öztürk, 1. Operasyon Yönetim Müdürü-Uzman Üye Gökhan Parlak, Operasyon Yönetim Müdürü Hamdi Sağlam, Satınalma Personeli Hüsnem Gökhan Büyükdağ, Vira Matbaacılık Firması Yetkilisi İsmail Koçan, İhale ve Satınalma Uzmanı Kübra Silik, Yönetim Kurulu Başkan V. Mansur Güneş, Yönetim Kurulu Başkan V. Mehmet Alkanalka, Boğaziçi Tesiste Uzman Metin Çelik, 3. Operasyon Yönetim Şefi Mustafa Özay, İnsan Kaynakları Müdürü Nihat Güven, Boğaziçi Tesiste Destek Personeli Nurullah Yetiştiren, Boğaziçi Tesiste Şef Oğuzhan Şaştım, Finans Şefi Onur Öz, Kuveyt Bankasında Yönetmen Ömer Yazıcı, Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Rıfat Çimen, Boğaziçi Tesiste Şef Salih Kuzu, Eylül Group çalışanı Selim Çolak, Genel Müdür Sema Akça Oflas, Şehir Tuvaletleri Operasyon Yönetim Şefi-Uzman Üye Sercan Öztürk, Destek Hizmetleri Müdürü Sinan Bilgin, Yönetim Kurulu Başkan V. Tolga Volkan Aslan, İnsan Kaynakları Müdür V.- Üye Ufuk Zereden, Genel Müdür Yrd. V. Yasin İpek, Isparta'da Uzman Yavuz Şaştım, ADL Seyahat Firması Genel Sekreteri Zeliha Sırtlı, Satınalma Müdürü Zeynel Duman, Art Event Firması Yetkilisi Coşkun Ekşi, Ağaoğlu Danışmanlık Firması Yetkilisi Çiğdem Ağaoğlu, Boğaziçi Tesis Yönetimde Uzman Elif Köleoğulları, GEPA Firması Yetkilisi Emin Ayaz, TESA Firması Yetkilisi Erhan Samancı, Atlantik Firması Yetkilisi Ferit Balyen, Pratik Firması Yetkilisi Halil İbrahim Büyükparmaksız, GEPA Firması Yetkilisi Hasan Zeki Amasyalı, Eylül Group Firması Yetkilisi Hayrettin Bakır, EST Firması Yetkilisi Hilal Koçan, İSA Araç Kiralama Firması Yetkilisi İsmail Takak, İmparator Oto Firması Yetkilisi Kasım Er, İlktem Firması Yetkilisi Kurtuluş Acar, 2M Ticaret Firması Yetkilisi Mehmet Mişe, Kırkbeş Turizm Firması Yetkilisi Meryem Manisa, MTS Mesut Türkeri, BAYA Firması Yetkilisi Muammer Yamak, Yapiken Firması Yetkilisi Sabri Bakır, Cleankal Firması Yetkilisi Safa Bülent Kalkavan, Cleankal Firması Yetkilisi Yiğit Avcı, Pestem Firması Yetkilisi Yusuf Dalkılıç, Canel Firması Yetkilisi Zafer Kuruoğlu".