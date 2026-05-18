Konya'nın 137 yıllık eğitim kurumunun belgeseli çekiliyor

Konya Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından gerçekleşen organizasyonda, okulun eski mezunları yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan Konya (Gazl) Lisesi mezunları, bir gün öncesinden gelerek Konya Orduevi’nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Anılar gününe kendisi de okulun mezunu olan Meram ilçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır, okulda görev yapan eski ve yeni öğretmenler ile okulun mezunları katıldı. Şehitler için Kuranı Kerim’in okunması ile başlayan Konya Lisesi 3. Anılar Günü, ardından, Konya Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Özkan Özkaymak’ın açılış konuşması ile devam etti. Özkaymak “Gelecek yıllarda bu buluşmayı daha kapsamlı ve zengin bir organizasyonla yapacağız. Yeni kurulan derneğimize tüm mezunlarımızı üye olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mezunlar Duygu Dolu Anlar Yaşadı

Meram İlçe Milli Eğitim müdürü Erkan Yakışır’da, kendisinin de bu tarihi okuldan mezun olmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek, “benim için bu okulun yeri özeldir”dedi. Konya Lisesi Müdürü Bahattin Demirci’de böylesine tarihi geçmişi olan bir eğitim kurumunda görev yaptığı için çok mutlu olduğunu vurguladı. Okulun en eski mezunlarından Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’da okulda yaşadığı anılarını anlattı. Sakaoğlu, bu buluşma ile kendisini 75 yıl öncesine götürenlere teşekkür ederken, Konya Lisesi’nin belgeselinin çekilmekte olduğunun müjdesini verdi. Okulda görev yapmış öğretmen ve eski mezunlarının konuşmalarının ardından hep birlikte Konya Lisesi marşı okundu. Mezunlar okuduğu sınıfları gezdi ve ardından okulun bahçesinde katılımcılara helva ve çeşitli ikramlarda bulunması ile program sona erdi.

