Demirel: Emekliye bu reva mı?

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel partisinin resmi hesaplarından bir açıklamada bulundu. Başkan Demirel, bayram ikramiyeleri 4 kat artarken kurban hisse bedellerinin yaklaşık 22 kat arttığını söyledi.

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel partisinin resmi hesaplarından yayınladığı videoda bayram ikramiyeleri 4 kat artarken kurban hisse bedellerinin yaklaşık 22 kat arttığını dile getirdi. Demirel videolu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 “2018 yılında emeklimize verilen bayram ikramiyesi 1000 liraydı. Bugün 4000 lira. İlk bakışta artmış gibi görünüyor. Ama aynı dönemde Türkiye Diyanet Vakfı’nın kurban kesim bedeli 850 liradan 18 bin liraya çıktı! Yani vatandaşın cebine giren değil, çıkan katlandı. Soruyorum size: Bu mu adalet? Bu mu refah artışı? Emekliye verilen üç kuruş, hayat pahalılığı karşısında buhar olup uçuyor. İktidar kaşıkla verdiğini, kepçeyle geri alıyor. Biz bu düzeni değiştirmeye geliyoruz. Emeklinin, dar gelirlinin hakkını koruyan, adil ve gerçekçi bir ekonomi için buradayız!”

