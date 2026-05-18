  Selçuk Üniversitesi TEKNOSEL'de ödülleri topladı

Selçuk Üniversitesi öğrencileri, Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivalinde 7 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

  • Selçuk Üniversitesi öğrencileri, Selçuklu Belediyesi'nin düzenlediği TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali'nde büyük başarı göstererek 7 ödül kazandı.
  • Toplam 15 projesiyle finale kalan üniversite, "DİKA Sistemi" ile ikincilik ve "Vizörün Ardındaki Cennet" ile yapay zeka film birinciliği ödüllerini aldı.
  • Festivalde ayrıca "DyslexiGo" üçüncülük, "ÇevirElim" Jüri Özel Ödülü ve "Endüstriyel Simbiyoz" En İyi Sunum ödülünü kazanarak toplam 7 madalyaya ulaşıldı.

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark iş birliğinde düzenlenen TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali, Konya’da teknoloji rüzgarı estirdi. Festival kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda Selçuk Üniversitesi öğrencileri farklı kategorilerde 7 ödüle layık görüldü. TEKNOSEL 2026’da serbest ve özel kategorilerde toplam 120 takım, Gazze temalı yapay zeka film yarışmalarında 20 finalist takım, mBlock kodlama yarışmalarında 355 takım ve robot yarışmalarında 7 kategoride 567 takım mücadele etti.

15 Projede 7 Ödül

Selçuk Üniversitesi öğrencileri ise 15 projesiyle finale kaldığı festivalde 7 ödül kazanma başarısı gösterdi. Serbest Proje Üniversite kategorisinde Mustafa Şayin ve Berat Arslan’ın “Yerli Dikey Kalkışlı Kamikaze (DİKA) Sistemi” projesi ikincilik ödülüne layık görülürken Taybe Alabed ve Fatuma Çelebi’nin “DyslexiGo” projesi üçüncülük elde etti. Jüri Özel Ödülü’nün sahibi ise Efsanur Çeliköz, Şilan Akdemir ve İkbal Gökçe’nin “ÇevirElim” projesi oldu. Yapay Zeka Film Yarışması Üniversite kategorisinde Veysel Aksoy ve Baran Baysal’ın hazırladığı “Vizörün Ardındaki Cennet” çalışması birincilik ödülünü kazanırken Widad Khir Eddin ve Sara Sameh Mansour Mohamed Youssef’in “Köklerim” isimli eseri ikinci oldu. Aynı kategoride Gizem Dede ve Mustafa Çelik’in “Cihannüma” adlı yapay zeka film çalışması üçüncülük ödülüne değer görüldü. Son olarak Merve Nazlı Ürün, Sefa Nur Yiğit ve Feyzanur Toral’ın “Endüstriyel Simbiyoz” projesi ise “En İyi Sunum” ödülünün sahibi oldu.
 

