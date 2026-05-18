Anlaş: Bağımsızlığımızın temeli 19 Mayıs'ta atıldı

İYİ Parti Konya İl Başkanı Ali Anlaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 107. Yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayındı. Anlaş mesajında 19 Mayıs’ta bağımsızlık yolumuzun ilk temelinin atıldığını ifade ederek, “Türk Milleti olarak 19 Mayıs 1919'da bağımsızlık yolumuzdaki o tarihi ilk adımın; ruhunu, Umudunu, gücünü ve cesaretini bugün de aynı kararlılıkla yüreğimizde taşıyoruz. Yine 19 Mayıs, Dünyaya millet nasıl olunuşu gösterdiğimiz, uyanışın kurtuluşun adıdır.

19 Mayıs Türk Milleti’nin küllerinden yeniden doğuşunun başlangıcı olan önemli bir gündür. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı Gençliğe armağan ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin genç nesiller tarafından korunup yüceltilmesini istemiştir.

Gençlerimize ülkemizin en büyük gücü olduğunu ve onlara güvenimizin tam olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim.

Tarihini bilen, özüne sahip çıkan, Cumhuriyet ve değerlerine ve inançlarına bağlı, memleket meselelerine kafa yoran, geleceği için, daha müreffeh bir ülke için çalışan gençlerimiz sayesinde, bu millet tarihin sonuna kadar var olacaktır.

Bundan hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın. Kurtuluş mücadelemizin kahramanlarından başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu vatan için canlarını veren bütün şehitlerimizi, rahmet ve minnet duyguları ile anarak, gençlerimizin ve Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramını en içten duygularımla kutluyorum”şeklinde konuştu.